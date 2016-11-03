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В США требуют наказать украинских политиков и чиновников из-за деклараций

В США требуют наказать украинских политиков и чиновников из-за деклараций
В Госдепе США заявили о том, что электронные декларации в Украине стали еще одним большим шагом на пути в ликвидации коррупции, однако теперь необходимо некоторых украинских чиновников привлечь к уголовной ответственности.

Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, в сообщении Государственного департамента США говорится о том, что некоторые украинские чиновники обогащались за счет своих полномочий на государственной службе. «Система электронного декларирования была успешно реализована в Украине, и в процессе управления начинает появляться прозрачность. Кроме того, Украина смогла выполнить еще одно важное требование МВФ для предоставления траншей», подчеркнули в ведомстве.

Также в Госдепе заявили, что были удивлены таким большим количеством деклараций, однако многие из них вызывают ряд вопросов, причем не самых позитивных, но такое развитие событий является частью здоровой демократии. По словам представителей Госдепа, нужно выявлять и привлекать к ответственности чиновников, которые работают на своих должностях только с одной целью – чтобы обогатиться.

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