Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів

Професор Аллан Ліхтман, який, починаючи з 1984 ніколи не помилявся в своєму прогнозі імені наступного президента США, заявив, що перемога на цих виборах дістанеться кандидату від республіканців Дональду Трампу, передає replyua.net.
За його словами, незважаючи на те, що згідно з соціологічними даними як по штатах, так і по всій Америці у Клінтон є незначна перевага, методологія аналізу і прогнозу професора є точнішою, і враховує ряд важливих факторів, які зазвичай не беруться кількісними дослідженнями. Ця методологія дозволила свого часу з точністю визначити перемогу Рейгана в 1984-му, Буша-старшого в 1988-му, Клінтона в 1992-му і 1996-му, Буша-молодшого в 2000-му і 2004-му, а також обидві перемоги Барака Обами в 2008-му і 2012-му.
Ліхтман зазначає, що одним з ключових чинників проти Клінтон є досить високий відсоток «третіх кандидатів», зокрема – Гарі Джонсона, чиї показники останній місяць перебувають на стабільній позначці 5-6%. Професор стверджує, що ці цифри є показником розчарованості частини демократів в Клінтон.
Також професор вказав на перемогу опозиційної Обамі партії на останніх midterms elections (2014 року), неможливість для Обами йти на переобрання, відсутність яскравих успіхів у внутрішній і зовнішній політиці за останній термін і навіть такий фактор як відсутність у кандидата від партії, яка претендує на третій президентський термін (Хілларі Клінтон) харизми і статусу національного героя.
В даний час, згідно з опитуваннями, Трамп поступається своїй головній суперниці, кандидату від демократів Хілларі Клінтон. Вибори президента США відбудуться 8 листопада.
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