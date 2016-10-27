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Эксперт: Трамп – это американец без ценностей

Эксперт: Трамп – это американец без ценностей
Потребовалось немало времени, чтобы охарактеризовать Дональда Трампа в двух словах, и этого человека можно назвать «легальным чужаком», несмотря на то, что он родился и живет в США, поскольку у Трампа нет ничего общего с теми ценностями, которые сделали эту страну великой.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на Новое время, об этом в своей колонке для Нью-Йорк Таймс пишет Томас Фридман, известный американский журналист. По его словам, человек, который так старательно ведет борьбу с нелегальными мигрантами, сам является чужаком в США. «Только Трамп мог клеветать на мигрантов, мексиканцев, мусульман и инвалидов, вел мошенническую кампанию, постоянно заявляя о том, что Барак Обама не родился в США. Только Трамп мог оскорбить весь процесс предвыборной гонки, а также имел наглость хвастаться тем, что хватал женщин за интимные места», пишет Фридман.

Также журналист отмечает, что такой коктейль ужасающего поведения чужд всем кандидатам, которые когда-либо баллотировались на пост президента Соединенных Штатов, более того, только Трампа ловили на огромном количестве лжи.

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