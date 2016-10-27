Социологи рассказали о реальном рейтинге Клинтон и Трампа

Опрос AP/GfK, проведенный среди американцев, показал, что Хиллари Клинтон значительно оторвалась от Дональда Трампа, информирует replyua.net. Социологи уверены, что, если американцам дадут возможность выбирать только между Трампом и Клинтон, то 41 процент избирателей проголосует за республиканца, а 54 процента – за демократку.
Если голосовать будут по «полному списку» кандидатов, в этом случае у Клинтон будет преимущество над Трампом в 14 процентов. Опрос проводился в период с 20 по 24 октября среди 1,2 тысяч потенциальных избирателей, и 51 процент заявил, что пойдет голосовать за Клинтон, 37 процентов – за Трампа, 6 процентов за Джонсона и 2 процента за Стейн. Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас уже нельзя верить никаким рейтингам, поскольку их результаты сильно разнятся.
К примеру, накануне агентство Блумберг опубликовало результаты собственного исследования во всех штатах. Оказалось, что Трамп уверенно обгоняет Клинтон во Флориде, а в других штатах у кандидатов примерно одинаковые проценты популярности. По словам экспертов, реальные цифры можно будет увидеть только после выборов.
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