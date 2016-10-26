Блумберг: у США закончились ресурсы для введения антироссийских санкций

Агентство Блумберг опубликовало материал, в котором говорится о том, что у Соединенных Штатов больше не будет ресурсов, чтобы ввести дополнительные санкции из-за действий России в Сирии, информирует replyua.net.
Журналисты отмечают, что в администрации Обамы часто говорят о новых антироссийских санкциях, однако власти США столкнулись с тем, что эти санкции уже не на кого и не на что налагать. В агентстве отмечают, что президент США располагает полномочиями вводить ограничения против других государств, однако в РФ больше не осталось ни компаний, ни людей, на которые можно наложить санкции. Майкл Кофман, научный сотрудник одного из университетов США, заявил, что США «выдоены досуха» в том, что касается расширения ограничений против России.
По его словам, санкции распространились на всех, на кого только можно, – начиная от байкера Залдастанова и заканчивая самыми известными чиновниками и политиками в окружении Путина. Даже если Обама захочет ввести новые санкции, у него не хватит фантазии, чтобы это сделать, заявили эксперты.
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