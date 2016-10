Політолог: Хілларі – беззаперечний переможець з 90%, але 40%, які дають Трампу свідчать про хворобу американців

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Як передає replyua.net , американський політолог, директор міжнародної некомерційної організації «Євразійська демократична ініціатива» Пітер Залмаєв в ефірі «Громадського радіо» окреслив можливі геополітичні наслідки обрання Дональда Трампа президентом Америки та його вплив на американське суспільство.«Перемога Дональда Трампа – це апокаліптичний сценарій, враховуючи фігуру Трампа і всі заяви, які він зробив. Спочатку потрібно відзначити те, що він говорив про архітектуру безпеки. Він сказав, що Америка повинна перестати нести на своєму горбу важку ношу – НАТО; він закликав до ядерного озброєння союзників США на Далекому Сході – Південної Кореї і Японії. І він заявив, що з Володимиром Путіним потрібно домовлятися, потрібно брати до уваги легітимні сфери впливу в Росії, відповідно, Україна для нього йде на задній план. Він, по суті, навіть не визнав військової присутності Росії на території України», – зазначив Пітер Залмаєв.Колеги Трампа по партії намагаються заспокоїти всіх нас, що він «doesn`t mean what he says», за цими словами не буде справ. Але хіба не зобов'язаний президент країни відповідати за свої слова? Президент Америки наділений дуже великою владою, і в першу чергу стосовно того, що стосується міжнародної політики – Північно-Атлантичного Альянсу, збереженню договорів Америки. Все це буде поставлено під загрозу, тому що президент може приймати рішення, оголошувати війну без консультації з конгресом. Про це б'ють набат. Всі, за винятком однієї газети, підтримали кандидатуру Хілларі або залишилися нейтральними. Ніхто не підтримав Трампа, тому що бачать, що ця кандидатура несе дуже велику небезпеку для країни.«Насторожує небажання Трампа підтримати результати виборів – це безпрецедентно. У New York Times провели аналогію з виборами Кеннеді і Ніксона. Ніксон, незважаючи на те, що це був досить суперечливий кандидат і потім президент – він визнав перемогу Кеннеді, хоча він переміг на частку відсотка, і там були випадки фальсифікацій в деяких ділянках. Ніксон заявив, що доля демократії для нього важливіше, ніж його доля, як політика. А те, що відбувається з Трампом – безпрецедентно, коли людина ставить свою репутацію вище долі своєї країни. Це повністю підриває віру в електоральний процес і демократію», – наголосив політолог.Трамп наполягає на тому, що демократія, яка є в Америці – це гра Хілларі, яка входить в змову з медійними структурами, банками і так далі, і що вся система нелегітимна. Тому Трампа і вважають кандидатом Путіна. Він відповідає певним зовнішнім інтересам по підриву віри в американську демократію.«На сьогодні називається цифра в 40% тих, хто проголосує за Трампа, не дивлячись ні на що. Він з самого початку дуже занизив планку своєї поведінки – він сказав, що за нього проголосують навіть, якщо він серед білого дня вийде на П'яту авеню і застрелить когось. І цифра не змінтиться. Думаю, що левова частка того, що він говорить – це популізм, нездійсненні обіцянки, наприклад, побудувати стіну на кордоні з Мексикою і змусити мексиканців за неї заплатити, депортувати всіх нелегальних мігрантів – це 11 млн осіб, і це буде коштувати десятки млрд доларів. Але багато з того, що він говорить, навіть на рівні декларативності може спричинити за собою дуже сумні наслідки. Багато пророкують, що якщо Трамп прийде до влади, на наступний день завалиться біржа», – зазначив експерт.Най його переконання, насправді питання не в тому, чи переможе Хілларі – їй дають 90% на перемогу, - а в тому, скільки місць в обох палатах парламенту можуть відіграти демократи. Вона намагається зробити свою перемогу настільки приголомшливою, щоб не стояло питання про її легітимність.