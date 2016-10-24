Эксперт: Трамп может победить на выборах в США

Решать судьбу США будут люди, которые совершенно не разбираются в политике, и, несмотря на то, что Клинтон пока лидирует, победу на выборах может одержать Дональд Трамп. Как сообщает replyua.net, об этом заявил Николай Воробьев в прямом эфире Обозревателю.
По словам лоббиста Украины в Соединенных Штатах, в США существует уникальная избирательная традиция на протяжении двух веков, и американцы из поколения в поколение голосуют не за определенного кандидата, а за одну из партий, и до 80 процентов американцев даже не понимают, что происходит в политике. «Большинство избирателей узнают о политических событиях из различных шоу, в том числе и комедийных. Многие американцы даже не определились с выбором, хотя придется голосовать совсем скоро. За несколько дней до выборов решающую роль сыграет деятельность партий – как они мобилизуют граждан», считает Воробьев.
Также лоббист подчеркнул, что разрыв между кандидатами всегда составляет несколько процентов, но республиканцы более мобилизованы, они сами ходят на выборы и таскают за собой знакомых, поэтому Трамп делает ставку на своих сторонников.
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