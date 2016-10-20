У США перший загиблий в Іраку

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Пентагон сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, повідомив, що американський військовий контингент в Іраку зазнав перших втрат особового складу, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, відповідно до повідомлення оборонного відомства Сполучених штатів Америки, військовий підірвався на саморобній міні поблизу Мосула. Від вибуху він зазнав ран, несумісних із життям. Зазначимо, що американський контингент в Іраку налічує близько ста військових інструкторів, які працюють з урядовими військами Іраку та курдськими воєнізованими формуваннями «пешмерга». Крім того, у коло їх функціональних обов’язків входить координація повітряних ударів коаліції по місцях, де базуються бойовики терористичного угрупування Ісламська держава.Нагадаємо, на найближчі дні заплановано початок сухопутної операції зі звільнення іракського міста Мосул від терористів так званої ІД. Це місто, третє за величиною в державі, утримується бойовиками вже більше року. За цей час місцевість навколо міської забудови було густо заміновано саморобними вибуховими пристроями – від одного з таких і постраждав американський військовослужбовець.