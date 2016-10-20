На последних дебатах Трамп снова обозвал Клинтон

Последний тур теледебатов ознаменовался новыми нелестными высказываниями друг о друге обоих кандидатов в президенты, информирует replyua.net.
Хиллари Клинтон заявила о том, что Трамп является самым опасным человеком в мире и ему нельзя доверять кресло президента, а миллиардер, в свою очередь, назвал демократку «гадкой женщиной». Клинтон также заявила, что за всю современную историю борьбы за кресло в Белом доме Трамп является самым опасным кандидатом, которому нельзя доверять контроль над ядерным вооружением. Более того, последние теледебаты стали самыми «недружелюбными».
В первом туре Клинтон и Трамп пожали друг другу руки, улыбались, однако на вторых дебатах «пожиманием рук» разговоры закончились, но не было никакого приветствия, и вот во время последней встречи кандидаты отказались пожимать друг другу руки перед началом встречи, а также после ее окончания. Последние дебаты продолжались ровно полтора часа. Больше «очных ставок» между Трампом и Клинтон не будет. Выборы в США пройдут уже через 19 дней.
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