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Дочь американца-чемпиона мира по легкой атлетике застрелена в Кентукки

Дочь американца-чемпиона мира по легкой атлетике застрелена в Кентукки
Как информирует replyua.net со ссылкой на BBC, 15-летняя дочь известного американского спринтера Тайсона Гэя была убита во время перестрелки в Кентукки сегодня днем.

Полиция Лексингтона заявила, Тринити Гэй была ранена в шею во время перестрелки, произошедшей на автостоянке. По словам очевидцев, стрельба велась из двух транспортных средств, и пуля угодила в девочку случайно. Гэй очень быстро была доставлена в больницу, однако умерла от потери крови. Ее отец, Тайсон Гэй, подтвердил ее смерть, сделав заявление на местном телевизионном канале. Американские СМИ пишут, что спортсмен находится в шоке, не понимая, почему это произошло.

Как известно, Тайсон Гэй является самым быстрым бегуном в Соединенных Штатах Америки и вторым в мире в беге на сто метров за все время существования соревнований. Американская легкоатлетическая сборная выразила свои соболезнования в Твиттере. В сообщении указывается: «Мы все скорбим о трагической и бессмысленной гибели девочки». Тринити Гэй, как и ее отец, занималась спортом и уже начала легкоатлетическую карьеру.

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