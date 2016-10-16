НАСА прекращает сотрудничество с «Роскосмосом»

Контракт, который был заключен с «Роскосмосом» до 2018 года, в НАСА продлевать не собираются. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, речь идет о контракте на доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Уильям Герстенмайер, заместитель главы НАСА по пилотируемым программам, сегодня заявил о том, что в НАСА не видят смысла продлят контракт с «Роскосмосом». По словам Герстенмайера, пилотируемый корабль, на котором агентство будет доставлять астронавтов Соединенных Штатов на МКС, подготовят точно в сроки, и первый пилотируемый полет будет совершен уже в следующем году. Напомним, что руководство НАСА ранее заявило о том, что частные компании смогут подключать модули к внешней стороне Международной космической станции.
Также стало известно, что сегодня ночью, в три часа по киевскому времени, НАСА осуществит запуск ракеты с украинским двигателем. Запуск будет произведен с космодрома, расположенного в штате Вирджиния. Ровно месяц назад также была запущена еще одна ракета, оснащенная украинским двигателем.
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