валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Новый опрос: между Трампом и Клинтон разрыв увеличивается

Новый опрос: между Трампом и Клинтон разрыв увеличивается
Сразу после второго тура дебатов агентство Рейтер совместно с компанией Ipsos проводило новый опрос среди американцев. По информации replyua.net, сейчас Клинтон опережает Трампа на восемь пунктов, однако в агентстве отмечают, что у обоих кандидатов ситуация выглядит не самым лучшим образом.

Рейтинг Трампа продолжает снижаться после скандального видео, выложенного в сети, и большинство американцев выступили в адрес миллиардера с резкой критикой. У Хиллари Клинтон тоже все складывается не очень хорошо – на нее обрушились с критикой после очередной публикации о связях политика с Уолл-Стрит. После второго тура дебатов 53 процента опрошенных американцев заявили, что победила Клинтон, и только 32 процента отдали предпочтение Трампу.

Опрос также показал, что Трамп не вызывает симпатию у женщин – за него могут проголосовать только 29 процентов американок, а за Клинтон – 44 процента. Однако, по словам экспертов, этот опрос имеет огромную погрешность. Его проводили в 50 штатах, но среди респондентов было намного больше сторонников Демократической партии – почти 800 человек против 580 сторонников Республиканской партии.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
39354

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було

11 окт 2016
18781

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,


Свежие новости

Найгучніші заяви політиків 11 жовтня

Шевцова: в Кремле начинают нервничать

В Украине представлен мощнейший боевой модуль для БТР

Синоптики: на Украину надвигается мощный циклон с Балкан

Пономарь: немного информации о Франсуа Олланде

В Украине снижается производство электроэнергии

Митчелл: действия русских в Сирии похожи на поступки нацистов

Новый опрос: между Трампом и Клинтон разрыв увеличивается

Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

Блогер: Путін знову обманув самого себе

Блогер пояснив, чому росіянам не варто радіти Турецькому потоку

Розенко запевняє, що підвищувати пенсійний вік поки що не будуть

У США є ще один привід для санкцій проти РФ

Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії

Стало відомо, коли ООН отримає нового Генсека

Меркель критикують за співпрацю з диктаторами

Питання відставки президента ПАРЄ буде залежати від його подальших слів щодо РФ - Ар'єв

Набіулліна розповіла коли знизить облікову ставку для росіян

Українська сторона під час переговорів жорстко ставила питання РФ та ОРДЛО - Оліфер

Соглашение Украины о дружбе с Россией до сих пор действует, и это нонсенс, – Огрызко

 Новости за день