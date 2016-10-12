Новый опрос: между Трампом и Клинтон разрыв увеличивается

Сразу после второго тура дебатов агентство Рейтер совместно с компанией Ipsos проводило новый опрос среди американцев. По информации replyua.net, сейчас Клинтон опережает Трампа на восемь пунктов, однако в агентстве отмечают, что у обоих кандидатов ситуация выглядит не самым лучшим образом.
Рейтинг Трампа продолжает снижаться после скандального видео, выложенного в сети, и большинство американцев выступили в адрес миллиардера с резкой критикой. У Хиллари Клинтон тоже все складывается не очень хорошо – на нее обрушились с критикой после очередной публикации о связях политика с Уолл-Стрит. После второго тура дебатов 53 процента опрошенных американцев заявили, что победила Клинтон, и только 32 процента отдали предпочтение Трампу.
Опрос также показал, что Трамп не вызывает симпатию у женщин – за него могут проголосовать только 29 процентов американок, а за Клинтон – 44 процента. Однако, по словам экспертов, этот опрос имеет огромную погрешность. Его проводили в 50 штатах, но среди респондентов было намного больше сторонников Демократической партии – почти 800 человек против 580 сторонников Республиканской партии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter