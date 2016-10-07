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В США арестованы трое россиян за кражу электроники для военных нужд РФ - ее экспорт запрещен санкциями

В США арестованы трое россиян за кражу электроники для военных нужд РФ - ее экспорт запрещен санкциями
Российский журналист Александр Сотник прокомментировал неожиданное заявление американских властей – сегодня американские спецслужбы обнародовали информацию о том, что в США были задержаны трое граждан России, намеревавшихся вывезти из штатов микроэлектронику, поставка которой в РФ запрещена антироссийскими санкциями Вашингтона, используемую в оборонной сфере.

Российская служба «BBC» сегодня заявила, что аэропортах США были задержаны Алексей Барышев, Алексей Крутилин и Дмитрий Карпенко. Барышев имеет двойное гражданство – и американское, и российское, однако пытался выехать в РФ по паспорту США. Двое других воспользовались поддельными документами, в которых были указаны вымышленные американские имена – их задержала служба безопасности аэропорта Денвера. Электроника, которую злоумышленники пытались незаконно вывезти в РФ, используется в оборонной сфере, в частности – в системах наблюдения, наведения ракет, спутниках и радарах. Для доставки этого санкционного товара в РФ использовались специальные схеты - электроника завозилась в Россию через Финляндию.

Сотник в связи с этим на своей странице в facebook заявляет: «Сейчас спецуха будет умываться «Божьей росой». Конечно, деградация полная. Но если «главпапа» - дебил, то спец-детки - еще хуже. Так что вполне закономерная деградация».

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
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