Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии

Джон Кирби, представитель Госдепа США, заявил о том, что Вашингтон не намерен идти на конфронтацию с Москвой из-за ситуации, сложившейся в Сирии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства США, Кирби пояснил, что по сирийскому конфликту ни Россия, ни Соединенные Штаты не хотят эскалации напряженности и России, и Вашингтон не заинтересован в обострении отношений между двумя государствами. «Мы говорили много раз и готовы повторить еще один раз – в США не считают, что военное решение является правильным подходом», подчеркнул представитель Госдепа. Кроме того, по его словам, в настоящее время Вашингтон пытается проводить активные дискуссии и предлагать различные варианты по выходу Сирии из тупиковой ситуации.
«Дипломатические решения и дипломатический подход являются самым лучшим механизмом для решения сложившейся ситуации, однако не каждый из предложенных вариантов может крутиться только вокруг дипломатии», заметил представитель Госдепа. Напомним, что сегодня в Германии подтвердили информацию о том, что власти страны намерены ввести против России новые санкции из-за ее действий в Сирии.
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter