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Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии

Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии
Джон Кирби, представитель Госдепа США, заявил о том, что Вашингтон не намерен идти на конфронтацию с Москвой из-за ситуации, сложившейся в Сирии.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства США, Кирби пояснил, что по сирийскому конфликту ни Россия, ни Соединенные Штаты не хотят эскалации напряженности и России, и Вашингтон не заинтересован в обострении отношений между двумя государствами. «Мы говорили много раз и готовы повторить еще один раз – в США не считают, что военное решение является правильным подходом», подчеркнул представитель Госдепа. Кроме того, по его словам, в настоящее время Вашингтон пытается проводить активные дискуссии и предлагать различные варианты по выходу Сирии из тупиковой ситуации.

«Дипломатические решения и дипломатический подход являются самым лучшим механизмом для решения сложившейся ситуации, однако не каждый из предложенных вариантов может крутиться только вокруг дипломатии», заметил представитель Госдепа. Напомним, что сегодня в Германии подтвердили информацию о том, что власти страны намерены ввести против России новые санкции из-за ее действий в Сирии.

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