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Американські генерали розповіли про неминучу війну з Росією і Китаєм

Американські генерали розповіли про неминучу війну з Росією і Китаєм
Майбутня війна США проти Росії і Китаю буде швидкою і призведе до значних жертв. Таку думку висловили американські генерали під час щорічної конференції Асоціації Армії США у Вашингтоні. Виступаючи перед присутніми, голова штабу Армії США підкреслив, що майбутня світова війна практично неминуча, передає replyua.net, з посиланням на The Independent.

Ще один учасник конференції, генерал-майор Вільям Хікс заявив, що будь-який військовий конфлікт з використанням звичайних видів озброєнь в майбутньому буде протікати гранично швидко і призведе до багаточисленних жертв.

За його словами, це пов'язано з масовою автоматизацією систем озброєння і розвитком штучного інтелекту. Генерал додав, що успіхи російського і китайського військово-промислових комплексів змусили Вашингтон почати підготовку до війни таких масштабів, яких армія США не бачила з часів конфлікту на Корейському півострові.

Цю думку підтримав заступник голови начальника штабу Армії США генерал-лейтенант Джозеф Андерсон. Він заявив, що Вашингтон сьогодні стикається з екзистенційними погрозами з боку деяких країн, маючи на увазі Росію та Китай.

Відзначимо, що раніше глава Пентагону Ештон Картер не виключив, що США можуть застосувати ядерну зброю. При цьому він натякнув, що найбільш ймовірними цілями можуть стати Росія і Північна Корея.

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05 окт 2016
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