Эксперт: Американцы старались держать ситуацию до последнего

Вашингтон старался не доходить до грани и держал ситуацию под контролем столько, сколько мог, но сейчас США оказались в очень сложном положении, и они не отреагировали на бомбардировку гуманитарки в Алеппо, поскольку общественное мнение оказалось на стороне сирийцев, страдающих от бомбежек, и сейчас американцы чувствуют, что Россия их немного одурачила.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Игорь Семиволос, глава Центра ближневосточных исследований. «Американцы долго держали ситуацию, но последнюю грань США все-таки преодолели и прекратили сотрудничать с РФ по Сирии, и главный вопрос заключается в том, как Вашингтон поведет себя дальше. Бомбардировки Алеппо продолжатся до тех пор, пока войска Асада не захватят город, и Штаты этому помешать не смогут, однако штурм Алеппо не означает конец войны», пишет эксперт.
По его мнению, россияне именно на это и рассчитывали – после штурма правительственными войсками Сирии Алеппо сдастся, и война завершится, однако после разрыва с США и всех остальных диалогов становится понятно, что штурм Алеппо не станет сигналом к завершению военных действий в Сирии. «Неизвестно, как в сложившейся ситуации поведут себя американцы, и не ясно, какие конкретные шаги им нужно предпринять, и как потом все это может сказаться на президентской кампании, ведь совсем скоро в Америке должны состояться выборы. Вероятнее всего, Вашингтон не сможет развернуть свою политику так, чтобы вступить в прямую конфронтацию с Москвой», уверен Семиволос. Для таких действий понадобится длительное время, а его у Соединенных Штатов уже нет.
Также эксперт отмечает, что это будет означать лишь одно: до президентских выборов американцы не предпримут ни одного шага, который смог бы повлиять на сложившуюся ситуацию в Сирии. Семиволос не видит ни одного механизма, с помощью которого США могут оперативно вмешиваться в сирийский конфликт. Был один момент, но он давно упущен, напоминает Семиволос, и это произошло еще четыре года назад, когда Башар Асад применил химическое оружие, и именно тогда можно было сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Также в США отсутствует и политическая воля, которая необходима для прямого вмешательства в дела Сирии. Семиволос добавил, что сейчас американцы могли бы использовать афганский сценарий, когда россияне должны были бы еще активнее включаться в военные действия, но об этом пока речи не идет. Сейчас в Сирии остается много территорий, которые контролируются оппозицией, поэтому война завершится не после взятия Алеппо.
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