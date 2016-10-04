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Forbes: состояние Дональда Трампа стремительно тает

Forbes: состояние Дональда Трампа стремительно тает
Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, американское издание Forbes сегодня заявило, что чистая стоимость активов кандидата в президенты США от Республиканской партии стремительно снижается – это стало известно в результате обнародования официального отчета за 2016 год.

По данным Forbes, республиканец за прошедший год попрощался с 18% своего состояния – его активы в прошлом году оценивались в 4,5 миллиарда долларов США, в то время как этой осенью они составили уже 3,7 миллиардов. Как сообщалось ранее, причиной этого послужили огромные траты, понесенные Трампом в связи с финансированием своей предвыборной кампании, а также падения цен на рынке недвижимости – несколько его небоскребов, в том числе «Башня Трампа» в Нью-Йорке, серьезно упали в цене. Уменьшение его состояния отразилось на его место рейтинге богатейших людей планеты, ежегодно публикуемом Forbes – он потерял целых 35 позиций по сравнению с прошлым годом, оказавший на 156 месте, между основателем FedEx Фредериком Смитом и инвесторами рынка недвижимости Джерри Шпейером и Игорем Олейниковым.

Конечно же, самым богатым человеком планеты был и остается основатель Microsoft Билл Гейтс. Его капитал вырос на 5 миллиардов долларов за год, в результате чего чистая стоимость его активов увеличилась до 81 миллиарда долларов.

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