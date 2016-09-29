В США впервые отклонили вето Обамы

Конгресс США проголосовал за вето действующего президента и большинством голосов отклонил его. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер, речь идет о законе, позволяющем родственникам всех жертв теракта, произошедшего в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, подавать иски в суд на Саудовскую Аравию, как на организатора нападения на башни-близнецы.
По словам Чарльза Шумера, одного из сенаторов, конгресс серьезно отнесся к вето Обамы и не игнорировал его, однако закон очень важен, если родственникам разрешат в суде добиваться справедливости, и здесь речь идет о конкретном государстве, и Конгресс не считает, что принятие вето может привести к серьезным дипломатическим проблемам. Нужно отметить, что власти Саудовской Аравии по-прежнему отрицают свою причастность к организации теракта, однако, согласно точной информации, 15 человек, принимавших участие в угоне пассажирских лайнеров являлись гражданами этой страны.
Однако Барак Обама, в свою очередь, заявил, что хотел наложить вето на законопроект, который будет иметь негативные последствия и оттолкнет важных союзников Соединенных Штатов. Напомним, что в теракте 11 сентября погибли почти три тысячи человек.
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