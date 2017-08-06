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Вчені оприлюднили шокуючі прогнози для жителів Європи

Вчені оприлюднили шокуючі прогнози для жителів Європи
Екстремальні погодні умови можуть призвести до загибелі 152 тисяч осіб на території Європі до 2100 року в разі, якщо керівництво країн не робитиме нічого, щоб запобігти таким небезпечним наслідкам кліматичних змін, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У науковій публікації видання The Lancet Planetary Health зазначається, що такі прогнози в 50 разів вищі за нинішні показники смертності населення через нищівний вплив клімату. Вчені Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії в результаті проведення дослідження встановили, що 99 % смертей будуть спричинені аномальною спекою і найбільшого удару від неї зазнає Південна Європа. Науковці попередили, що в разі, якщо не скоротити викиди парникових газів і не зменшити вплив екстремальної погоди, то показник смертності, спричиненої змінами клімату, може зрости з 3 тисяч на рік до 152 тисяч на рік.

Варто нагадати, у серпня у Європі зафіксували найбільшу спеку за останнє десятиліття. Подекуди температура доходила до +42°С. Погодні умови спричинили в багатьох регіонах масштабні лісові пожежі, а також в окремі регіони страждають від посухи.
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