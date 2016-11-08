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В періодичній таблиці з’явились чотири нових елементи

В періодичній таблиці з’явились чотири нових елементи
Сьогодні, восьмого листопада 2016 року, до періодичної таблиці хімічних елементів, розробленої свого часу Дмитром Менделєєвим, було внесено чотири нових хімічних елементи, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, розміщені порталом «Росбалт».

Відповідне повідомлення було розміщене Міжнародним союзом прикладної та теоретичної хімії. Відповідно до заяви Союзу, відсьогодні сто тринадцятий елемент отримає найменування «ніхоній» - саме так у японській транскрипції вимовляють фразу «Країна сонця, що сходить». Сто п’ятнадцятий елемент буде іменуватись «москвій» - таким чином хіміки надали відзнаку роботі спеціалістів Об’єднаного інституту ядерних досліджень в місті Дубно (Московський регіон), де проводились експерименти, які призвели до відкриття елемента. Сто сімнадцятий елемент науковці назвали «теннессін» в честь фахівців дослідницького інституту американського штату Теннессі, де проводяться дослідження надважких хімічних елементів. Нарешті, сто вісімнадцятий елемент змінив назву на постійну – «оганессій». Він її отримав на честь члена Російської академії наук Юрія Оганесяна , який присвятив своє життя роботі щодо дослідження хімічних елементів.
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