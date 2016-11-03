Палеонтологи виявили, що люди заселили Австралію раніше Європи і Азії

Більшість вчених на сьогоднішній день сходиться на думці, що першим місцем після Африки, де оселилися люди, стала територія Близького Сходу. Відповідно до цієї теорії, згодом людство розселилося по Європі і Азії, а інші частини світу були заселені ним вже пізніше. Однак недавні знахідки палеонтологів свідчать про те, що в Австралії кроманьйонці жили ще 50 тисяч років тому – значно раніше, ніж вони вперше з'явилися в Європі, повідомляє replyua.net.
Група дослідників під керівництвом Джільса Хамма з університету Ла Тробе в Мельбурні виявила в одній з печер гірського хребта Фліндерс на півдні Австралії сліди стоянки людей, вік якої фахівці оцінюють в 49 тисяч років. Фахівці, в тому числі, знайшли оброблені кістки тварин, а також камені, що застосовувалися як знаряддя праці і деякі інші сліди діяльності людей.
Знахідки дозволяють припустити, що перші люди прийшли в Австралію, щонайменше, на 10 тисяч років раніше, ніж передбачалося до цих пір, підкреслюють вчені. Раніше вік найдавніших слідів присутності кроманьйонців на континенті оцінювався вченими в 38 тисяч років.
Крім іншого, древня стоянка дозволила вченим переконатися, що перші жителі Австралії «застали» місцеву мегафауну – величезних тварин, що з'явилися на території Австралії 1,6 мільйона років тому, а приблизно 40 тисяч років тому вимерли. Це означає, що кроманьйонці, в тому числі, співіснували з дипротодонами – найбільшим відомим сумчастих тваринами, які коли-небудь населяли землю. Ученим навіть вдалося знайти в печері кістки дипротодонів. При цьому самостійно тварина в печеру пробратися б не змогла, а значить, найімовірніше вона став здобиччю людей, які і притягли її всередину. Фахівці опублікували своє дослідження в журналі Nature.
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