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Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення практично всієї суші. Серйозні фахівці при цьому не вважають, що планета Нібіру реально існує, передає replyua.net.

Деякі експерти стверджують, що вже зараз Нібіру поступово уповільнює обертання Землі, а до 2017 року воно сповільниться на чверть. Згодом планета викличе глобальне потепління, через яке континенти, за винятком деяких гір, виявляться повністю затоплені. Іншими наслідками зближення з Нібіру, за словами уфологів, стануть найпотужніші шторми і виверження вулканів.

У стародавній шумеро-аккадській міфології є не до кінця вивчене космогонічне поняття, пов'язане з Мардуком, верховним божеством пантеону Вавилонії. Передбачається, що цим поняттям позначалася деяка точка в нічному небі (швидше за все, в сузір'ї дракона). Згодом з'явилося безліч теорій, в яких Нібіру фігурувала як невідома «офіційній» науці планета Сонячної системи, яка раз в 3600 років проходить між Марсом і Юпітером. Деякі з цих теорій мають на увазі, що дана планета заселена розумними істотами, яких в далекому минулому люди вважали божествами. Втім, як заявляють серйозні фахівці, існування планети Нібіру не тільки ніяк не підтверджується сучасною наукою.

Варто відзначити, що останнім часом багато хто асоціює Нібіру з гіпотетичною дев'ятою планетою Сонячної системи, про ймовірність існування якої на початку поточного року заявили фахівці Каліфорнійського технологічного інституту Майкл Браун і Костянтин Батигін. Існування цієї планети не вважається підтвердженим остаточно, спостерігати її безпосередньо вченим досі не вдавалося, вона вже обросла власними «апокаліптичними» теоріями – зокрема, раніше була висловлена думка, що гравітаційне поле «Планети X» може перенаправити в сторону Землі безліч небезпечних астероїдів.

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