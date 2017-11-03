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Семья Кардашьян стал рекордсменом по гонорарам на телевидении

Семья Кардашьян стал рекордсменом по гонорарам на телевидении
Семья Дженнер-Кардашьян стала самой высокооплачиваемой династией в истории телевидения, и семейство продолжать устанавливать многочисленные рекорды.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, некоторое время назад предприимчивая семья заключила самый выгодный контракт за всю историю телевидения – Кардашьяны и Дженнеры получили от телеканала Е! рекордную сумму в размере 150 миллионов долларов, и это только за то, что они будут сниматься в следующих сезонах популярного шоу «Семейство Кардашьян», за которым следят во многих странах мира. Шоу о жизни Крис Дженнер и ее детях выходит в эфир с 2007 года, и с того времени оно сделало настоящими звездами Ким, Кортни, Хлое Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер.

Недавно они заключили контракт на съемки еще пяти сезонов - радовать поклонников семейство будет еще как минимум до 2022 года. Источники утверждают, что Крис и ее дочери будут получать по тридцать миллионов за каждый сезон реалити-шоу. Эта самая дорогая сделка на ТВ за все время существования телевидения как такового.
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