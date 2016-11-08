Какие телеканалы предпочитают смотреть украинцы?

Компания «Воля» обнародовала рейтинг самых популярных телеканалов Украины, информирует replyua.net. Как стало известно, за последние несколько лет предпочтения украинских телезрителей практически не изменились.
Лидером рейтинга по-прежнему остается телеканал СТБ, который смотрят большинство украинских граждан. На втором месте уверенно идет телеканал 1+1, а тройку лидеров замыкает ICTV. Следом за ним идет телеканал Новый канал и первую пятерку замыкает канал Украина. Такие данные были получены экспертами на основе информации о частоте просмотров за октябрь текущего года. В компании подчеркнули, что различные аналитические отчеты формируются только на основе той информации, которую получают через обратные сигналы оборудования к цифровому телевидению.
Эти данные берутся из двадцати крупнейших украинских городов, расположенных во всех районах страны. Население городов, откуда идет такая информация, должно составлять не меньше пятидесяти тысяч человек. Во время составления рейтинга специалисты также учитывали телевизионные предпочтения жителей 35 тысяч домохозяйств.
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