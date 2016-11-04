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Эксперты назвали страны, жители которых чаще других путешествуют по миру

Эксперты назвали страны, жители которых чаще других путешествуют по миру
Сотрудники исследовательской компании Travel & Tourism Intelligence Center в Канаде составили рейтинг государств, жители которых чаще всего ездят на отдых за границу, а также часто путешествуют по своей стране, информирует replyua.net. Самыми заядлыми туристами оказались жители Финляндии.

При составлении рейтинга специалисты учитывали информацию о том, как часто жители стран покупают билеты на транспорт, следующий за пределы страны, а также следующий по маршрутам внутри государства. Оказалось, что каждый гражданин Финляндии в среднем совершает около семи дальних поездок ежегодно (учитывались и поездки на дальнее расстояние внутри Финляндии). Вторыми в рейтинге оказались граждане Соединенных Штатов, который в среднем путешествуют около шести раз в году. Тройку лидеров замкнули туристы из Швеции, которые также, как и американцы, совершают поездки около шести раз в году.

Также в первую десятку рейтинга попали жители Дании, Гонконга, Норвегии, Канады, Новой Зеландии, Франции и Австралии. Эксперты отметили, что жители других стран путешествуют намного реже, и во многих государствах лишь единицы выезжают за границу хотя бы один раз в год.

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