Ломаченко бросили новый вызов

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Победив Николаса Уолтерса, Василий Ломаченко тут же получил приглашение на бой от популярного боксера из Кубы Юриоркиса Гамбоа. Тот обратился к Ломаченко на украинском языке.Сразиться в ринге Ломаченко Юриоркис предложил в сети Twitter, по прошествии нескольких часов после победного боя украинца против Николаса Уолтерса. Юриоркис Гамбоа является экс-чемпионом Кубы по боксу, и уже больше года не проводил поединков. Тем не менее, он не в первый раз демонстрирует желание побоксировать с перспективным украинцем, находящимся на топе своей карьеры.Сначала Гамбоа адресовал Ломаченко послание на английском, но, спустя пару часов опубликовал пост на родном языке Василия. В записи кубинец поздравляет Ломаченко с победой и выдвигает идею проведения совместного боя, так как промоутерские компании вряд ли сами предложат этот бой экс-чемпиону из Кубы. На профессиональном ринге Гамбоа не появлялся с 2015 года.