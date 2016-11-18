МОК дисквалифицировал украинских олимпийцев

Трое украинских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2008 года, проходившей в Пекине, были дисквалифицированы по решению МОК, информирует replyua.net со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета.
В общей сложности МОК дисквалифицировал 16 олимпийцев, и среди них трое спортсменов из Украины. Как стало известно, причиной дисквалификации стали положительные допинг-пробы. Теперь украинцы вернут свои завоеванные медали. Речь идет о Денисе Юрченко, который завоевал бронзовую олимпийскую медаль в прыжках с перекладиной, и о Наталье Давыдовой, которая принесла в копилку украинской сборной бронзовую медаль в тяжелой атлетике. Также была дисквалифицирована Вита Паламарь, которая на Олимпиаде в Пекине ничего не завоевала. Спортсменка заняла пятое место в прыжках в высоту.
На сайте МОК также сообщается, что в допингах-пробах всех троих украинцев нашли запрещенный препарат Туринабол. Помимо украинских олимпийцев также были дисквалифицированы представители России (тяжелая атлетика), Греции, Казахстана, Беларуси, Азербайджана. Все эти спортсмены автоматически лишаются завоеванных на Олимпийских играх медалей.
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