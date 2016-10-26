Романчук установил рекорд и завоевал золотую медаль

Украинский пловец Михаил Романчук показал блестящий результат на Кубке мира, прошедшем в Токио с 25 по 26 октября, сообщает replyua.net. Романчук уехал из Японии не только с медалями, но и с новым рекордом. Пловец установил новый национальный рекорд, а также завоевал золотую награду.
Двадцатилетний Романчук продемонстрировал лучший результат на дистанции четыреста метров вольным стилем – украинец проплыл дистанцию за 3,39,67 минут. Позади Романчука остались два японских спортсмена, причем их отставание от украинца было значительным. Катсуширо Матсумото и Юки Кобори отстали от украинского пловца на четыре и на три секунды соответственно. На Кубке мира в Японии также отличилась еще одна спортсменка из Украины. Дарья Зевина завоевала бронзовую награду на дистанции двести метров на спине.
Зевиной не удалось догнать победительницу заплыва Катинку Хоссу из Венгрии, которая опередила украинку всего на одну секунду. На втором месте на этой дистанции Эмили Сибом, представительница Австралии. Напомним, что несколькими днями ранее Романчук завоевал еще два «золота» на Кубке мира, проходившем в Сингапуре.
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