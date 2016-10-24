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Кличко можливо буде битися з російським боксером Устиновим

Кличко можливо буде битися з російським боксером Устиновим
Свій наступний поєдинок український боксер Володимир Кличко можливо буде проводити з російським спортсменом Олександром Устиновим, який родом з Білорусі. Про це сьогодні, 24-го жовтня, повідомляється на сайті boxingscene.com, передає replyua.net.

Як відомо, свій наступний бій Володимир Кличко запланував на 10-те грудня. Даний поєдинок планується проводитися в Німеччині в місті Гамбург. У повідомленні наголошується, що є великий шанс того, що бій Кличка з Устиновим отримає санкціонування від Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). За рейтингами асоціації, Володимир Кличко займає друге місце, в той самий час Устинов займає третє. Перед цим WBA хотіла, щоб бій Кличка з росіянином буде проведений в рамках турніру чемпіонів.

Організатори хотіли провести два паралельних бої: Кличко з Тайсоном Ф’юрі та Устинов з Луїсом Ортісом. Після цих боїв мали між собою битися два переможці. Проте дещо згодом промоутер Ортіса повідомив, що боксер відмовляється від бою з Устиновим. Також раніше зазначалося, що Володимир Кличко відмовився від поєдинку з Ентоні Джошуа, адже на кону не міг стояти пояс чемпіона світу. Дещо згодом повідомили, що суперником Кличка буде Лукас Браун.

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