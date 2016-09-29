Чому іноземці принижують українців

Святослав Ворон для replyua.net

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7 вересня у Верховній Раді відбувся акт національного приниження українців. Присутній на засіданні президент Ізраїлю Реувен Рівлін дозволив собі прямі звинувачення до української нації. Зокрема, виступаючи під час слухань, присвячених 75-ій річниці трагічних подій у Бабину Яру, він зазначив, що багато пособників злочинів проти євреїв були українцями. Особливо ж Реувен Рівлін акцентував на діях ОУН. І зауважив, що більшість українців мовчала. Якою була реакція української влади на такі принизливі вислови іноземного гостя у стінах парламенту? Виступ президента Ізраїлю був зустрінутий аплодисментами та оваціями. Виходить, що президент Петро Порошенко, українське міністерство зовнішніх справ та більшість народних депутатів цілком поділяють думки іноземного гостя. Чому так сталося? Чому на 25-му році незалежності українська влада настільки слабохарактерна, що нездатна на елементарну гідну відповідь тим, хто принижує українську націю? Невже не можна було як мінімум вийти із зали парламенту під час таких звинувачень гостя з Ізраїлю?Те, що президент Реувен Рівлін мислить у рамках радянсько-російського світогляду і повторює радянську міфологію, очевидно. В принципі його слова нічим не відрізняються від слів російських політиків. Так само про роль ОУН і причетність до масових розстрілів та геноциду євреїв в Україні могли б сказати і Путін, Медведєв, Лавров, Зюганов чи Жириновський. Але найбільш цікавою є офіційна мовчанка представників української влади. І це в той час, коли з боку єврейських громад в Україні прозвучали доволі критичні зауваження на адресу висловлювань президента Ізраїлю. Не погодився з формулюваннями іноземного гостя і віце-президент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс.А можливо, українські владні еліти мовчать тому, що значною мірою є неукраїнськими? В часи тотальної політкоректності не прийнято говорити про національний склад української влади, парламенту, уряду чи олігархів, які сьогодні керують політикою та економікою України. Але, якщо вже президент Їзраїлю порушив цю тему, то може варто би українцям уважніше поглянути на етнічний склад тих, хто ними керує вже дуже тривалий історичний період. Звісно, може це дивне співпадіння, але факт лишається фактом: частка неукраїнців серед правлячих еліт і олігархічних груп в нас дуже висока. Усім відомі прізвища таких супервпливових в Україні людей як Коломойський, Пінчук, Боголюбов, Рабінович, Суркіс. Також чимало представників нинішньої влади мають єврейське коріння, хоча і не афішують його. Якщо слідувати за логікою президента Ізраїлю, то представники його національності несуть певну відповідальність за те, що відбувається в Україні, яка перебуває під владою олігархату і хронічно потерпає від економічної кризи та низького рівня життя більшості населення.Хтось може уявити собі таку картину: у Кнесеті Ізраїлю виступає український президент і звинувачує євреїв у причетності до геноциду українців? А саме це зробив Реувен Рівлін у Верховній Раді. Українському президенту було б що сказати. І його слова були б більш обгрунтовані історичними фактами. Можна було б розповісти про те, що серед більшовиків, які знищили УНР у 1917 – 21 роках, було багато осіб єврейської національності. Про те, що чимало їх було і серед органів державної влади, які у 1932 – 33 роках влаштували голодомор в Україні. Що багато євреїв займали чільні місця в радянських структурах НКВД і держбезпеки. Врешті-решт, можна було б нагадати, що Ізраїль досі не визнав геноциду українців у 30-х роках минулого століття. Тож яке моральне право має його президент повчати українців? Також Ізраїль не підтримав 27 березня 2014 року резолюцію Ради Безпеки ООН про територіальну цілісність України. Чи послідувала з української сторони хоча б якась реакція на такі дії? Жодної.Мовчання української влади дуже нагадує ситуацію з резолюцією Польського Сейму про геноцид поляків українцями. Тоді президент та уряд мовчали. Лише активність місцевих рад на Волині і обурення громадськості змусили хоч якось відреагувати Верховну Раду через два місяці. Проте відповідь вийшла доволі безхребетною. Сучасні правителі України відсутністю належної реакції на національне приниження українців ставлять під сумнів свою зацікавленість у розвитку української держави і здатності відстоювати українські інтереси. Бариги у владі зацікавлені у збільшенні своїх статків і викачуванні ресурсів з українських територій. Вони оперативно піднімають ціни, однак проявляють повну байдужість, коли треба дати гідну відповідь на закордонному рівні.У світі не люблять слабких і не здатних постояти за себе. А саме такою сьогодні є Україна з її керманичами. Українській владі можна було б багато чому повчитися у Ізраїлю. В оточенні ворогів євреї зуміли побудувати міцну розвинуту країну і мають надсучасну армію. Вони не не звикли мовчати і пасивно спостерігати на загрози своїй державі. Вони дійсно люблять свою країну і хочуть її розвитку та процвітання. Але цього не скажеш про правителів України. Якщо українці хочуть, щоб їх поважали у світі, то спочатку треба навчитися поважати самих себе. Якщо влада не спроможна усвідомити елементарні істини, які працюють у всьому світі, то навіщо нам така влада? Може час обирати владу, якій не буде байдуже на долю України.