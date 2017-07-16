Анни Ярославівни було мало – росіяни присвоїли чергову історичну подію

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Як нагадує replyua.net, російська влада відчуває дивну «слабкість» до яскравих історичних персонажів та величних подій, а тому часто-густо їх присвоює. Спостерігачі повідомляють про появу чергового «російського подвигу», який вирішили відзначити на державному рівні.Так, користувачі пабліку «Роися 24» розмістили світлини, на яких видно нову «пам’ятну дату». Як коментують адміністратори спільноти, п’ятнадцятого липня 1410 року справжні російські витязі під командуванням російських князів Ягайла та Вітовта між російськими селами Грюнвальд та Танненберг отримали блискучу військову перемогу над німецько-фашистсько-бандерівськими військами Тевтонського ордену на чолі з Великими магістром Ульріхом фон Юнінгеном. Росіяни мають пам’ятати про славні сторінки своєї історії, - іронізують адміністратори спільноти.Користувачі мережі теж залишили кілька саркастичних коментарів. Зокрема, один із коментарів наголошує, що на знімку добре видно – георгієвська стрічка пішла ще з тих часів. Інші наголошують, що не дадуть переписувати історію – варто вшанувати і битву при Калці проти тиранозаврів. Як підсумовує один із користувачів, «Росія – країна без історії. Все крадене, абсолютно все».