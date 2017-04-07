Соцмережі розвеселив невдалий конфуз Захарової під час прямого ефіру (відео)

Офіційний представник російського міністерства закордонних справ Марія Захарова зганьбилася в прямому ефірі кремлівського телеканалу, коли не змогла прочитати з листа текст офіційного коментаря МЗС з приводу ракетної атаки ВМС США на базу урядових військ в Сирії. Як передає replyua.net, відповідне відео конфузу з'явилося на YouTube. Під час прямого включення Захарова спершу почала з'ясовувати, чи йде трансляція на телеканалі, а потім, припинила брифінг після другої невдалої спроби прочитати текст заяви.
Даний ляп російських телевізійників і речниці МЗС викликав бурхливу реакцію коментаторів в соцмережі.
Нагадаємо, що у відповідь на сьогоднішню новину про те, що американські ракети обстріляли військову базу в Сирії у відповідь на хімічну атаку, здійснену режимом сирійського диктатора Башара Асада, РФ повідомила про призупинення дії укладеного з американською стороною меморандуму про уникнення інцидентів США в Сирії,. Крім того, офіційна Москва планує у екстреному порядку скликати Раду безпеки ООН, тому що стверджує, що відбувся акт агресії проти члена ООН.