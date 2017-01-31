У Росії ввели податок на опади. Соціальні мережі шоковані

Рішення Єврейського автономного округу Російської Федерації щодо введення податку на опади зірвало соціальні мережі і викликало неабияке обурення людей. Про це у вівторок пише одне з російських видань, передає replyua.net.
«Брати з населення податки за дощ і сніг до цього моменту додумався лише принц Лимон із казки «Цибуліно». Мені звісно приємно розуміти, що місцева влада являється прихильниками творів Джанні Родарі, але ж все таки – це не інструкції а казки», - зазначив журналіст Ілля Вайцман. При цьому його підписники активно почали обговорювати цю курйозну ситуацію.
«Нормально. Далі буде оподатковуватися сонце та повітря. Можливо і право на життя також буде…», - зауважив один з них. «Ого… Я припускав, що ваші щось подібне вигадають, але настільки… Навіть наші до такого не додумалися б», - додав ще один користувач. «Ніколи не думав, що герой казки стане провидцем. Вітаю вас, товариші», - написав Вадим Ціновий. Крім тог, до обговорення рішення біробіджанського «Водоканалу» долучилися і білоруси. «Товариші, так ви і нас переступили! Далеко зайшли. У нас податками обложили безробітних, які і так невідомо за що виживають», - пише Олена Жданович. Дана ситуація так і не знайшла своїх прихильників.