Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистам и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут способствовать улучшению своей жизни и какие меры для этого нужно предпринять, передает replyua.net. В том числе, по мнению Тверского, Крым нужно вернуть Украине, российские войска на Донбасса должны быть немедленно выведены. К тому же, блогер требует от Кремля вывести войска из Сирии, перестать спонсировать террористов, так как это способствует распространению зла на всей планете.
«Достаточно давить еду, так как миллионы людей все время недоедают», - такими словами начал свой пост в соцсети Тверской. После этого он вспомнил о том, какие преступления были совершены Сталиным и Лениным, в результате чего много людей были репрессированы или просто погибли. Блогер считает, что Россия должна перестать проявлять чувство гордости в связи с победами в войне, с опаской относиться к НАТО и плохо говорить о способе жизни стран Запада.
Следует отметить, что пост Тверского в Facebook «лайкнули» более 1,6 тысячи пользователей, а перепостнули его примерно 260 раз. В комментариях к посту отмечалось, что каждое его предложение очень важно, а также, что текст нужно перепечатать и распространить во все почтовые ящики.