Стивен Кинг бросил свой Твиттер из-за Трампа

На одного из величайших писателей современности победа Трампа на выборах произвела настолько мощное впечатление, что он решил надолго забросить свою страницу в Твиттере, передает replyua.net.
Стивен Кинг был одной из самых популярных персон в соцсети Твиттер, и его посты читали около двух с половиной миллионов человек, однако сегодня он попрощался со своими подписчиками. Нужно отметить, что решение писателя продиктовано только сильными эмоциями, которые были вызваны победой Дональда Трампа на президентских выборах. «Больше я не дам никаких книжных рекомендаций. Больше не будет веселых картинок с собачками и политики. Этого не будет в ближайшее время. Я отключаюсь», написал Кинг на своей странице в Твиттере.
Напомним, что перед выборами некоторые американские знаменитости заявили о том, что уедут из США, если на выборах победит Трамп. Такие заявления прозвучали от певицы Шер, от Мэтта Деймона, Спака Ли, Нив Кэмпбелл, Майли Сайрус, Дженнифер Лоуренс, Вупи Голдберг, Джона Стюарта, Сэмюэля Джексона, Барбары Стрезанд. Ждем выполнения обещаний.
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