Российский журналист взбудоражил соцсети заявлением об украинцах

На своей странице в Фейсбуке журналист из России Александр Тверской написал довольно жесткое обращение к россиянам, которое касается их отношения к гражданам Украины, информирует replyua.net.
Тверской написал о том, что россияне выливают слишком много негатива на украинцев и попросил на его странице не трогать жителей Украины. «Не стоит на моей странице что-то писать об украинцах, и, может быть, в Украине существуют тысячи проблем, и этого не скрыть, но мы являемся гражданами страны, чьи войска вторглись в Украину, а также страны, которая оккупировала часть Украины, поэтому сейчас не нужно давать какие-то комментарии касательно ситуации в соседнем государстве, и Украину могут обсуждать все, кому не лень, но только не мы», пишет Тверской.
По его словам, еще очень некрасиво учить украинцев, как им нужно жить, поскольку украинцы хотя бы способны на революцию, а в России все сидят, сложа руки, много десятилетий. «Украинцы убрали преступную власть, а россияне не хотят этого делать. Впечатлили декларации? Вы еще не видели деклараций российских чиновников», отметил журналист.
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