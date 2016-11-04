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Москвичу дали один год колонии поселения за картинку с Александром Пушкиным

Москвичу дали один год колонии поселения за картинку с Александром Пушкиным
Телеканал «Дождь» сообщает о том, что двадцатилетнего жителя российской столицы сегодня приговорили к одному году колонии поселения за пост в социальной сети «Вконтакте» якобы «унижающий национальное достоинство нерусских» – об этом передает replyua.net.

Правый активист Максим Марцинкевич, прославившийся своим проектом «Окупай - педофиляй», разместил на своей странице картинку, демонстрирующую якобы его диалог с человеком, выглядящим как Пушкин, названный следствием «конфликтной ситуацией». Именно это изображение размещено под текстом этой новости. Евгений Корт сохранил себе эту картинку на страницу, за что был обвинен следствием в разжигании ненависти и вражды к «нерусским народам». Марцинкевичу при этом никаких обвинений предъявлено не было.

Корта обвинили в распространении этого изображения в Интернете, хотя он заявил, что прикрепляет себе на стену «Вконтакте» все, что ему понравилось. Он добавил, что у него не так много друзей в этой социальной сети, а также что никто из них не сделал репост и не «лайкнул» это изображение. Блогер добавил, что никогда не распространял материалы, которые можно посчитать экстремистскими, и что не видит в этой фотографии никаких признаков того, в чем его обвинил суд. Приговор в деле Корта был оглашен сегодня, он имеет право его обжаловать в течение десяти дней.

Москвичу дали один год колонии поселения за картинку с Александром Пушкиным

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