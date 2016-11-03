Кто следующий: пользователи назвали знаменитостей, которые получат российские паспорта

Уже несколько часов в соцсетях идет обсуждение главной новости из Кремля – Путин подарил российское гражданство Стивену Сигалу, информирует replyua.net. Кто-то из пользователей шутит на эту тему, другие, напротив, подошли к делу серьезно и даже называют имена других знаменитостей, которые выстроились в очередь за российскими паспортами.
Нужно отметить, что Сигал уже успел получить паспорт РФ из рук главы государства, как в свое время Жерар Депардье. «Теперь Сигал поселится в России у Депардье, и они создадут поселение там», шутят пользователи. Также встречаются и другие посты: «Сигал наш», «На подходе Джеки Чан, Ван-Дамм, Сталлоне и Шварценеггер, потом их всех соберет Бондарчук, и мы увидим «Разборку в Омске», «Чак Норрис следующий», «Похоже, все запущено, раз спасать РФ доверили Сигалу», «Слышал, что у Сигала теперь российское гражданство. А по телеку говорили, что США не поставляют отходы в РФ».
Также встречались и другие комменты: «Сигал уже не проголосует за Клинтон, зато у него будет возможность проголосовать за Путина», «Сигала возьмут коком на авианосец «Адмирал Кузнецов», «Обама принял ответные меры – Райкин получил американское гражданство».
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