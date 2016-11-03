Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Сегодня стало известно, что российский президент лично распорядился дать голливудскому актеру Стивену Сигалу гражданство Российский Федерации, сообщает replyua.net. Чуть позже Дмитрий Песков прокомментировал это событие, заявив, что Путин предоставил гражданство только по большой просьбе самого Сигала, который «питает к России теплые чувства». Тысячи пользователей мгновенно отреагировали на эту новость, и реакция была, мягко говоря, неоднозначной.
«Учёные уезжают, престарелые актёры приезжают. Многоходовочка мудрого царя Путина», «Зачем это Сигалу? В нём кровь американских индейцев, и он всегда позиционировал себя патриотом США. Не иначе свихнулся, как и Менсон», «Запад загнивает, великие артисты бегут в объятья Раши», «Стивен Сигал получил российское гражданство от Путина, а после выборов в США российское гражданство получит Дональд Трамп», «Награда за посещение аннексированного Крыма нашла своего хероя», - такие посты сегодня встречаются в соцсетях.
Нужно отметить, что Сигал позиционирует себя «гражданином мира», и, помимо российского, у него также есть сербское гражданство, однако от американского он почему-то отказываться не собирается.
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