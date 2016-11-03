валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала
Сегодня стало известно, что российский президент лично распорядился дать голливудскому актеру Стивену Сигалу гражданство Российский Федерации, сообщает replyua.net. Чуть позже Дмитрий Песков прокомментировал это событие, заявив, что Путин предоставил гражданство только по большой просьбе самого Сигала, который «питает к России теплые чувства». Тысячи пользователей мгновенно отреагировали на эту новость, и реакция была, мягко говоря, неоднозначной.

«Учёные уезжают, престарелые актёры приезжают. Многоходовочка мудрого царя Путина», «Зачем это Сигалу? В нём кровь американских индейцев, и он всегда позиционировал себя патриотом США. Не иначе свихнулся, как и Менсон», «Запад загнивает, великие артисты бегут в объятья Раши», «Стивен Сигал получил российское гражданство от Путина, а после выборов в США российское гражданство получит Дональд Трамп», «Награда за посещение аннексированного Крыма нашла своего хероя», - такие посты сегодня встречаются в соцсетях.

Нужно отметить, что Сигал позиционирует себя «гражданином мира», и, помимо российского, у него также есть сербское гражданство, однако от американского он почему-то отказываться не собирается.

Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
46194

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует

03 ноя 2016
18366

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Офіціанту, якого поранив п'яний брат Захарченко, довелося переховуватися в Росії

Терористи в черговий раз зривають розведення військ - представник України в СЦКК

Голубе сизий, поясни, де ти взяв стільки грошей - Порошенко про е-декларації

Стивен Сигал оказался русским по отцовской линии

У ОБСЄ занепокоєні різким зростанням кількості обстрілів

Аренда самой дешевой квартиры в столице обойдется в кругленькую сумму

Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на российское гражданство Стивена Сигала

Гройсман пояснив, звідки у чиновників стільки грошей

Дерев'янко каже, що не відкличе свій законопроект, який спричинив багато галасу

В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров

Лутковську запрошують приїхати на судилища до Криму. Обіцяла подумати

Россельхознадзор «не пустил» в Крым пауков

Журналист: в «ДНР» назревают новые финансовые проблемы

Новини з зони АТО за минулу добу (2.11.16)

Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

 Новости за день