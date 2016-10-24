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«Будь-де краще, ніж в Росії»: у РФ розгорівся черговий скандал

«Будь-де краще, ніж в Росії»: у РФ розгорівся черговий скандал
Черговий скандал розгорівся на території Російської Федерації – дочку одного із чеченських олігархів цькують за те, що вона розкритикувала свою батьківщину, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Росбалт».

Так, дочка чеченського мільярдера Муси Бажаєва, двадцятидвохрічна студентка престижного МДІМВ (Московського державного інституту міжнародних відносин) Еліна Бажаєва в соціальних мережах поділилась враженнями від відвідин Сполучених штатів Америки. Читачі запитали її думки щодо того, де краще – в Росії чи в США, на що Бажаєва відповіла, що «будь-де краще, ніж в Росії». Крім того, вона додала, що при кожній згадці про Москву їй «стає недобре».

Ці повідомлення прочитав, у тому числі, депутат нелегітимної державної Думи Віталій Мілонов, широко відомий своїми абсурдними ініціативами. Так, він наголосив, що докладе всіх зусиль до того, аби Бажаєва ніколи не потрапила на роботу до російського Міністерства закордонних справ, адже вона не демонструє «належного рівня патріотизму». Нагадаємо, кількома днями раніше дочка речника президента РФ Єлизавета Пескова розкритикувала російську систему освіти і наголосила, що на Заході «краще, ніж в Росії».

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