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Новий хіт соціальних мереж: пісня, присвячену російському авіаносцю «Генерал Кузнецов» (відео)

Новий хіт соціальних мереж: пісня, присвячену російському авіаносцю «Генерал Кузнецов» (відео)
Єдиний важкий авіанесучий крейсер російських збройних сил «Адмірал Кузнецов» тепер увіковічено в історії - він став героєм нового кліпу Мирко Сабліч, - про цю подію інформує replyua.net.

Так, у соціальних мережах обговорюють новий «хіт», автором якого став виконавець Мирко Сабліч. Пісню присвячено авіанесучому крейсеру «Адмірал Кузнецов», єдиному в російському флоті. «Дісталось» і густому диму, яким корабель «отруює атмосферу Ла-Маншу», в зраднику, колишньому офіцеру української армії Денису Березовському. Сабліч наголошує, що у крейсера є доволі значна проблема: на берегах Середземного моря немає дров, тому російським воякам нічого буде кидати в корабельні котли аби повернутись додому. У коментарях до кліпу сам автор наголошує, що соромно бути крадієм і радить росіянам повернути Крим аби очистити карму. Користувачі соціальних мереж у захваті від кліпу, називають його «хітом» і «шедевром».

Нагадаємо, російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» передислокується з місця постійного базування до Середземного моря для підтримки російських збройних сил у сирійському конфлікті. Із-за постійних поломок і незадовільного технічного стану судна, воно стало об’єктом глузувань в соціальних мережах.


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