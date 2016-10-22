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Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)

Соціальні мережі в захваті: Михайло Єфремов дотепно висміяв Путіна (відео)
У соціальних мереж обговорюють відео виступу російського актора Михайла Єфремова, який дотепно висміяв останні заяви Путіна про скасування санкцій, сирійський конфлікт та відмову від утилізації плутонію, - про це інформує replyua.net.

Так, за основу номеру під назвою «Ульті-шах і ульті-мат» було взято вірш Самуїла Маршака «Вот какой рассеянный…». Було згадано і озвучені російським президентом вимоги скасувати санкції та зменшити військову присутність НАТО в Європі, і заяви про необхідність компенсувати втрати від санкцій та контрсанкцій, і засудження «закону Магнітського». Актор висміяв загарбання Криму та Донбасу, вказав на спроби Путіна нав’язати свою волю ООН та наголосив на його участі у бомбардуваннях та вбивствах мирного населення в Алеппо. Закінчується вірш доволі оптимістично: спочатку Путін погрожує напоїти всіх чаєм з плутонієм, а через кілька років прокидається в Гаазі, де на нього чекає суд.

Користувачі соціальних мереж дякують Єфремову та його співавторам на чесне та відверте висвітлення російських реалій. За їх словами, таке жорстке засудження політики чинного президента вимагає чималої сміливості в умовах сучасної Російської Федерації.


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