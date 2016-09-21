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Блогер розповіла, як українці розквитались з Гремом Філіпсом

Блогер розповіла, як українці розквитались з Гремом Філіпсом
Український блогер Світлана Любовникова розповіла, як українці проявили солідарність у вимогах щодо притягнення до відповідальності британського псевдо-журналіста Грема Філіпса за знущання з полоненого українця Володимира Жемчугова, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в соціальній мережі Фейсбук.

За словами блогера, вже більше двох років Грем Філіпс, знайшовши собі тепле містечко під крилом Кремля, вважає себе журналістом та борцем за свободу слова. Власне, в Москві завжди були небайдужими до садистів і божевільних, і з радістю допустили британця до пропаганди на свою користь. Ще з 2014 року Філіпс постійно паплюжив добре ім’я українців та періодично провокував наших військових. Тим не менш, всьому є своя межа. І цю межу псевдо-журналіст перетнув під час обміну полоненими на українському кордоні. Пересічний користувач соціальної мережі – українка, яка проживає в Лондоні, Людмила Елборн, звернулась з цього приводу до прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей через Фейсбук. Зараз під зверненням вже більше шістнадцяти тисяч коментарів – українці приєднуються до прохання знайти управу на Філіпса, що викликало в останнього справжню істерику.

Крім того, синхронно за справу взялись Ірина Геращенко та Володимир Ар’єв, які підняли питання до рівня ПАРЄ. За словами блогера, ця історія вже зовсім не про Філіпса, а про українське суспільство. Звільняючись з полону бойовиків, Жемчугов сказав псевдо-журналісту, що Україна своїх не кидає. І ми почули, бо ми і є Україна, - підсумувала блогер.

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