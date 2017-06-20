Создатели «Пиратов Карибского моря» избавятся от главного героя в новой части

В новой части «Пиратов Карибского моря» поклонники Джонни Деппа больше не увидят своего любимого актера в роли Джека Воробья. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, создатели картины решили избавиться от главного героя, заявив, что он уже надоел телезрителям.
На студии Disney при этом рассказали, что последняя часть фильма уже не имела оглушительного успеха, и авторы картины считают, что Джек Воробей стал устаревшим героем, и ему на смену должен прийти кто-другой. Кроме того, создатели «Пиратов Карибского моря» подчеркнули, что Джонни Депп уже не в том возрасте, чтобы играть эту роль, и нужен актер намного моложе. «Джек Воробей долгое время привлекал зрителей в кино. Но все когда-нибудь кончается, пришло время новых звезд», рассказал анонимный источник. Также, по его словам, «Мертвецы не рассказывают сказки» не оправдал главных ожиданий создателей – они планировали сорвать большую кассу, но картина провалилась в прокате.
Уже известно, что на роль главного героя авторы рассматривают кандидатуры Брентона Туэйтса и Кая Скоделарио. Сам Джонни Депп отказался комментировать эту информацию, а официальные источники еще ни разу не обмолвились о том, что планируют «уволить» Джека Воробья.