Дуэйн Джонсон готовится стать отцом в третий раз

Дуэйн Джонсон, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда прошлого года, и певица Лорен Хашиан, являющаяся его гражданской супругой, заявили о том, что ждут появления на свет еще одного малыша. Для Джонсона это будет уже третий ребенок. Как информирует replyua.net, о скором пополнении в семействе актер рассказал на своей странице в Инстаграме.
«Наша Жасмин Лия хочет сделать важное объявление - это девочка! Мы с Лорен безгранично благодарны за это благословение: весной следующего года у нас родится второй ребенок. Кроме того, Жасмин очень счастлива, что сможет оберегать и защищать свою маленькую сестру. И вновь большой папочка окружен красивым эстрогеном и любовью, сильной женской аурой. Все девочки. И папочка. Я не был бы таким, как сейчас, если бы в моей жизни все случилось иначе», - написал 45-летний актер.
У Дуэйна и Лорен родится второй общий ребенок. Пара вместе последние девять лет, и два года назад на свет появилась дочь Жасмин. От брака с Дэни Гарсией, известным продюсером, у Дуэйна есть дочь Симон, которой сейчас уже 16 лет. Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон вошел в Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров в мире.