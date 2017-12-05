Скончался величайший актер из династии Капуров

Шаши Капур, талантливый индийский актер из прославленной династии, скончался на 80-ом году жизни в Мумбаи. Как передает replyua.net со ссылкой на индийские СМИ, долгие годы артист боролся с тяжелым заболеванием, которое прогрессировало на протяжении последних месяцев. 3 декабря Капур был госпитализирован, и врачи диагностировали инфекцию дыхательных путей, однако организм актера был сильно ослаблен, и медики ничем не смогли помочь.
Актер появился на свет в 1938 году в городе Калькутта в известной творческой семье. Он получил прекрасное образование, и с малых лет снимался в кино, а с шести лет играл в театре, основанном его отцом. Также в возрасте шести лет состоялся его дебют в большом кино, и ребенком он играл в 19 картинах, самой известной из которых был фильм «Бродяга», где он работал со своим старшим братом Раджем. Шаши был своенравным членом своей знаменитой семьи, и вопреки желанию родителей в 20 лет женился на англичанке по имени Дженнифер.
Его карьера сложилась весьма успешно. Самыми звездными ролями в Болливуде считаются работы в таких картинах, как «Сиддхартха», «Любовь – это жизнь», «Стена», «Преданный слуга». Примечательно и то, что после сорока лет Шаши появлялся в роли героя-любовника, снимался с очень молодыми актрисами и никогда не выглядел на свой возраст.