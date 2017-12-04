Приходько рассказала, как теперь к ней относятся российские артисты

Анастасия Приходько, украинская певица, рассказала о том, что давно оборвала все контакты с российскими артистами, и больше ни с кем из них не поддерживает связь.
Как сообщает replyua.net, об этом певица рассказала в интервью «Главкому». «В свое время обо мне снимали фильм в Москве. Брали комментарии у людей, тогда еще назывались моими друзьями. Все они отказались от участия в этом фильме. Мотивация была такая: понимаете, мы очень ее любим, но у нас будут большие проблемы, если мы будем о ней откровенно высказываться», - заявила Приходько. По ее словам, раньше она была в очень хороших отношениях с Надеждой Бабкиной, и она понимает, что, если бы Бабкина или кто-то другой из российских знаменитостей общался с ней сейчас и поддерживал, у этого человека могли бы возникнуть серьезные проблемы.
«Сейчас я уже ни с кем из России не общаюсь. Потому что в мою сторону уже много сказано негативного. Имею в виду таких деятелей, как Яна Рудковская, Иосиф Пригожин, Иосиф Кобзон и другие. Если они меня обидели, я не могу с ними дальше общаться. Сама же я первая никогда никого не трогаю. Но если вы меня трогаете - вам хана», - подчеркнула Анастасия.