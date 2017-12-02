Зибров о Лорак: «Одной ж..ой на два стула не усядешься!»

Павел Зибров, народный артист Украины, прокомментировал недавнее выступление Ани Лорак в украинской столице, отметив, что тем артистам Украины, которые делают ставку на гастроли в России, не нужно выступать в Киеве, как, впрочем, и в других украинских городах, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Пусть эта публика поедет в Рязань и слушает Ани Лорак, нет вопросов. Сядет на электричку и поедет в Курск, Рязань и там послушает ее. Я могу сказать, что одной ж*пой на двух стульях не усядетесь, ребята. Что здесь говорить. Не сможете вы одной задницей сидеть и там, и тут», - заявил певец.
По его мнению, никто из артистов, активно гастролирующих в России, сейчас уже не рискнет дать большой сольный концерт в Украине, и такие певцы могут лишь приехать на одну-две песни. По словам Зиброва, Лорак решила попробовать, чтобы увидеть реакцию общества, и она поняла, что в Украине осталась публика, которая все еще хочет увидеть певицу на родной сцене.