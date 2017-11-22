1 миллион долларов: Вайнштейн заплатил модели за молчание о домогательствах

В 2015 году Харви Вайнштейн, известный в Голливуде продюсер, передал модели Абре Баттилане Гутьеррес один миллион долларов, чтобы она никому не рассказывала о сексуальных домогательствах с его стороны.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The New Yorker, Гутьеррес рассказала, что два с половиной года назад она подписала соглашение с Вайнштейном, и это посоветовал сделать ее адвокат. В договоре говорилось, что в обмен на выплату она никогда публично не расскажет о поведении продюсера. По словам девушки, она не понимала содержание бумаг, так как не владела английским в достаточной мере. Модель объяснила, что сумма в миллион долларов была для нее огромной, и она согласилась, чтобы помочь своей семье, однако позже пожалела о своем поступке. Журналисты издания при этом отметили, что речь идет не об одном соглашении – по их утверждению, Вайнштейн на протяжении двадцати лет заключал подобные договоры с известными моделями, актрисами и другими представительницами шоу-бизнеса.
Напомним, что скандал, связанный с сексуальными домогательствами голливудского продюсера, начался в начале октября. Многие знаменитые актрисы признались, что Вайнштейн неоднократно к ним приставал.