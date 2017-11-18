Волонтер: «Никаких эмоций от выступления Лорак нет. Только досада, что ей дали выступить»

Роман Доник, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что не испытывает абсолютно никаких эмоций по поводу выступления Ани Лорак в Киеве, разве что досаду от того, что ей все-таки дали выступить, передает replyua.net.
«По поводу зрителей, хлопавших стоя, – ничего. Наверное, на четвертом году войны потихоньку наступает отупение. Отупение и понимание, что есть люди, которым пофиг. На войну, на независимость, на предательство. Есть много людей, которым пофиг. Очень много. Они так воспитывались. Они так росли. Они так жили. Брать взятки и вымогать взятки – это ведь отсюда же. Никто от хорошей жизни взятку не дает. Только когда беда или безнадега», - пишет Доник. По его словам, многим людям пофиг, и ему тоже становиться пофиг на таких людей.
«Если им запретить что-то делать, они после нескольких попыток обойти запрет не будут это делать. Но пока им это не запрещено, требовать от них какой-то сознательности или, не дай бог, патриотизма – глупо. Потому что планктон. И злиться на них – то же самое, что злиться на холодный дождь или весеннюю слякоть», - подчеркнул волонтер. По его словам, в Украине много других людей, которые делают процессы разрыва необратимыми, и потихоньку они вырывают стежки, которые привели страну к мордору.